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Внешняя политика 30.08.2019 15:37

МИД Азербайджана назвал дезинформацией сообщения о поставках израильских БПЛА для ударов по Ирану и Ираку

Министерство иностранных дел Азербайджана опровергло слухи о доставке в Баку израильских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ударов по территории Ирана и Ирака, заявила пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

«C сожалением вынуждены отметить, что в некоторых зарубежных медиа-ресурсах продолжает распространяться совершенно необоснованная информация относительно доставки в Азербайджан израильских беспилотников с целью нападения на Ирак и Иран», - заявила Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, «мы категорически опровергаем данные сообщения, которые не имеют никаких оснований и носят дезинформационный характер».

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, ТЕРРИТОРИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]