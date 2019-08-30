МИД Азербайджана назвал дезинформацией сообщения о поставках израильских БПЛА для ударов по Ирану и Ираку

Министерство иностранных дел Азербайджана опровергло слухи о доставке в Баку израильских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ударов по территории Ирана и Ирака, заявила пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.
«C сожалением вынуждены отметить, что в некоторых зарубежных медиа-ресурсах продолжает распространяться совершенно необоснованная информация относительно доставки в Азербайджан израильских беспилотников с целью нападения на Ирак и Иран», - заявила Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По ее словам, «мы категорически опровергаем данные сообщения, которые не имеют никаких оснований и носят дезинформационный характер».
Ф.Исазаде
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