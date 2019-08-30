Основная выручка Азербайджана в январе-июле 2019г ненефтяного экспорта пришлась на томаты, золото и хлопок

Азербайджан в январе-июле 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 133 млн, что на 17% превышает показатель аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, за отчетный период в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты – $141,2 млн (спад на 2%), золото – $85 млн (рост на 24%), хлопок-сырец – $82,2 млн (рост на 83,8%), очищенный фундук - $71,3 млн (рост в 1,9 раза), электроэнергию - $56,5 млн (спад на 0,7%), полиэтилен – $47,1 млн (спад на 17,8%), вишню и черешню - $42,2 млн (рост на 11%), полипропилен - $41,8 млн (рост в 83,6 раза), метанол - $38,5 млн (рост в 2,9 раза).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $395, 9 млн (рост на 12%), Турция – $251,2 млн (рост на 16,7%), Грузия - $100,4 млн (рост на 23,5%), Швейцария - $88,3 млн (рост на 12%) и Италия - $32,4 млн (рост в 2,4 раза).

Таким образом, 35% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.

В 2018 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 689 млн.

Б.Рустамбеков