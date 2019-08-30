Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8777 RUR   0.0255 GBR   2.0712 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.08.2019 15:42

Нефть завершает неделю рекордным ростом за 7 недель, Brent у $60,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу, но завершают неделю рекордным ростом за семь недель благодаря сигналам ослабления враждебности в отношениях США и Китая и падению запасов топлива в Штатах.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 подешевели на $0,28 (0,46%) - до $60,8 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,83 (1,46%), до $55,88 за баррель.

С начала этой недели Brent прибавила в цене 2,4%, WTI - 3,2%.

Важным позитивным фактором для рынка стали слова официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Тем временем данные Минэнерго США, обнародованные в среду, показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей, рекордными темпами с июня.

Кроме того, инвесторы следят за надвигающимся на восточное побережье Флориды ураганом "Дориан", которому уже присвоена четвертая категория. Ураган, вероятно, не затронет нефтедобывающий регион в Мексиканском заливе, но трейдеры продолжают оценивать его возможные последствия.

"Мы приближаемся к периоду, когда тропические циклоны становятся все более важным фактором", - говорит управляющий директор Petromatrix Оливье Жакоб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Brent подорожала до $61,1 за баррель, цена WTI опускается Нефть движется разнонаправленно в четверг, Brent у $60,5 за баррель Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent подешевела до $60,16 за баррель Нефть продолжает дорожать на данных о запасах в США, цена Brent - $60,8 за баррель Нефть растет на сигналах сокращения запасов в США, Brent близка к $60 за баррель Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $59,3 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]