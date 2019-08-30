Нефть завершает неделю рекордным ростом за 7 недель, Brent у $60,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу, но завершают неделю рекордным ростом за семь недель благодаря сигналам ослабления враждебности в отношениях США и Китая и падению запасов топлива в Штатах.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 подешевели на $0,28 (0,46%) - до $60,8 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,83 (1,46%), до $55,88 за баррель.

С начала этой недели Brent прибавила в цене 2,4%, WTI - 3,2%.

Важным позитивным фактором для рынка стали слова официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Тем временем данные Минэнерго США, обнародованные в среду, показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей, рекордными темпами с июня.

Кроме того, инвесторы следят за надвигающимся на восточное побережье Флориды ураганом "Дориан", которому уже присвоена четвертая категория. Ураган, вероятно, не затронет нефтедобывающий регион в Мексиканском заливе, но трейдеры продолжают оценивать его возможные последствия.

"Мы приближаемся к периоду, когда тропические циклоны становятся все более важным фактором", - говорит управляющий директор Petromatrix Оливье Жакоб.