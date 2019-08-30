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Регион 30.08.2019 15:43

Турция и Россия обсуждают тему закупок Су-57 - Эрдоган

Анкара и Москва приступили к обсуждению возможностей приобретения Турцией самолетов Су-57, сообщил в пятницу турецкий президент Реджеп Эрдоган.

"Турция и Россия обсуждают тему закупок самолетов Су-57", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

Ранее президент Турции заявил, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СУ/57


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]