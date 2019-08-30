Турция и Россия обсуждают тему закупок Су-57 - Эрдоган

Анкара и Москва приступили к обсуждению возможностей приобретения Турцией самолетов Су-57, сообщил в пятницу турецкий президент Реджеп Эрдоган.

"Турция и Россия обсуждают тему закупок самолетов Су-57", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

Ранее президент Турции заявил, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.