Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в 2017-2019г получили заказов на сумму свыше $1,3 млрд

Азербайджанские производители получили в январе-июле 2019 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $346,6 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В том числе, в июле 2019 года объем полученных заказов составил на сумму $43,5 млн.

В целом, с 1 января 2017 года по 1 августа 2019 года заказы на экспорт продукции достигли $1 млрд 335,7 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков