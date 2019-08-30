Бывшие президенты Молдавии останутся без личного кабинета и персонального помощника

Бывшие президенты Молдавии будут лишены части льгот. Такое предложение одобрил на заседании в пятницу кабинет министров республики.

"Бывшие президенты Молдавии лишатся личного кабинета и персонального помощника, которыми их обеспечивало государство после завершения срока полномочий. Также за ними не будет закреплен постоянный служебный автомобиль с водителем, но они смогут вызвать автомобиль из гаража правительства в случае необходимости", - сказал генеральный секретарь правительства Андрей Спыну.

Он отметил, что в настоящее время этими льготами пользуется только бывший президент Молдавии Николай Тимофти. Бывшие президенты Мирча Снегур и Петр Лучинский иногда вызывают служебный автомобиль, а бывший президент Владимир Воронин отказался от всех видов льгот от государства.

Спыну сообщил, что законодательная инициатива, которая одобрена правительством, направлена на рассмотрение парламента. Ее принятие позволит государству сэкономить около 30 тыс. долларов в год.