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Спорт 30.08.2019 15:47

«Карабах» в Лиге Европы сыграет с командами из Испании, Кипра и Люксембурга

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» на групповом этапе Лиги Европы УЕФА сыграет с командами «Севилья» (Испания), «АПОЭЛ» (Кипр) и «Ф91 Дюделанж» (Люксембург).

Соперники «Карабаха» определились во время жеребьевки в Монако в пятницу.

Первые матчи в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА пройдут 19 сентября, последние – 12 декабря.

Футболисты агдамского «Карабаха» вышли в групповой этап Лиги Европы, одолев по итогам двух матчей североирландский «Линфилд». При этом в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов «Карабах» по сумме двух встреч проиграл «АПОЭЛ»ю.

А.Мамедов

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Тэги: КАРАБАХ, ЛЕ, ЖЕРЕБЬЕВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]