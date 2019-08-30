«Карабах» в Лиге Европы сыграет с командами из Испании, Кипра и Люксембурга

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» на групповом этапе Лиги Европы УЕФА сыграет с командами «Севилья» (Испания), «АПОЭЛ» (Кипр) и «Ф91 Дюделанж» (Люксембург).
Соперники «Карабаха» определились во время жеребьевки в Монако в пятницу.
Первые матчи в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА пройдут 19 сентября, последние – 12 декабря.
Футболисты агдамского «Карабаха» вышли в групповой этап Лиги Европы, одолев по итогам двух матчей североирландский «Линфилд». При этом в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов «Карабах» по сумме двух встреч проиграл «АПОЭЛ»ю.
А.Мамедов
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