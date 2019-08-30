Azerkosmos за 7 месяцев заработал $25,5 млн от коммерческой эксплуатации спутников

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников за 7 месяцев 2019 года составили $25,5 млн, что на 82% больше показателя аналогичного периода 2018 года, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

«В январе-июле 2019 года услуги Azerkosmos экспортировались в 22 страны. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на США ($9 млн), Францию ($6 млн), Малайзию ($4,2 млн), Великобританию ($3,7 млн) и ОАЭ ($838 тыс.)», - отмечает Центр.

Согласно данным Центра, доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 89% общих доходов Azerkosmos.

Как сообщалось ранее, доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутников в 2018 году составили $25,6 млн.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Б.Рустамбеков