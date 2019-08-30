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Наука и образование 30.08.2019 15:55

Минобразования Азербайджана закупает за 500 тыс. манатов систему виртуализации и локализацию занятий

Министерство образования Азербайджана направит около 500 тыс. манатов на закупку системы виртуализации и локализации занятий.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Минобразования подписало в связи с этим два контракта.

В частности, контракт с ООО «AzEduNet» предусматривает закупку программного обеспечения для обновления системы виртуализации, установленной в Центре информации и ресурсов. Сумма контракта - 250 тыс. манатов.

Локализацию занятий «Khan Academy» осуществит ООО «Edumedia Azerbaycan». Сумма контракта – 249,570 тыс. манатов.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, ТЕНДЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]