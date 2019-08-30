Минобразования Азербайджана закупает за 500 тыс. манатов систему виртуализации и локализацию занятий

Министерство образования Азербайджана направит около 500 тыс. манатов на закупку системы виртуализации и локализации занятий.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Минобразования подписало в связи с этим два контракта.

В частности, контракт с ООО «AzEduNet» предусматривает закупку программного обеспечения для обновления системы виртуализации, установленной в Центре информации и ресурсов. Сумма контракта - 250 тыс. манатов.

Локализацию занятий «Khan Academy» осуществит ООО «Edumedia Azerbaycan». Сумма контракта – 249,570 тыс. манатов.

Ф.Исазаде