Автомобили Tesla не будут облагаться налогом на продажи в Китае

Китай не станет облагать автомобили производства Tesla Inc. 10%-ным налогом с продаж, говорится в сообщении на сайте министерства промышленности КНР.

Ранее от налога освобождались только машины, выпускаемые на территории Китая.

Отмечается, что ранее страну посетил основатель и глава Tesla Илон Маск. В частности, он побывал на строительной площадке завода компании в Шанхае Gigafactory 3. Это первое производственное предприятие Tesla за пределами США.

Первоначально завод будет выпускать около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год, а со временем производственные мощности будут увеличены вдвое. Инвестиции в предприятие превысят 50 млрд юаней ($7 млрд), что станет крупнейшими вложениями иностранной компании в производственном секторе в истории Шанхая.

В пятницу Tesla повысила цены на свои машины в КНР примерно на 2% на ожидаемом введении пошлины на импорт автомобилей в страну из США.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в пятницу подскочили на 4,5%. С начала года капитализация компании упала на 33%, до $39,7 млрд.