УМЭО SOCAR по итогам января-июля сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе–июле 2019 года составил $631,865 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

«По итогам января-июля 2019 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом $134,8 млн, среди частных – SOCAR Polymer - $51,2 млн», - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: "Азерэнержи" ($56,4 млн), ООО "Azeraluminum" ($54,9 млн), ЗАО "AzerGold" ($45,2 млн), ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» ($16 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($11,4 млн), ООО CTS-Agro ($5,8 млн), производственное объединение «Азерхимия» компании SOCAR ($2 млн), «Аграрно-промышленный комплекс Azertutun» – $810 тыс., Государственное агентство материальных резервов ($555 тыс.).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $49,4 млн, ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $45,1 млн, ООО «Nine Climate» - $42,4 млн, ООО «Global Export Fruits» - $24 млн , ООО «Caspian Enerji-2020» - $19,6 млн, ООО "Baku Steel Company" - $19,4 млн, ООО «Sun Food» - $18,4 млн, ООО P-AQRO - $17,8 млн, ООО «Производственное объединение “Азербайджан шекер»» - $16,7 млн.

Азербайджан в отчетный период 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,133 млрд.

Н.Аббасова