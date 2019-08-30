Иностранные туристы в Азербайджане в январе-июле совершили операций посредством банковских карт почти на $428 млн

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-июле 2019 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 725,4 млн манатов ($426,7 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем-июлем 2018 года, объем проведенных операций сократился на 2,9%.

В том числе, в июле 2019 года объем совершенных ими операций с использованием банковских карт составил 134,6 млн манатов (рост на 6,6% по сравнению с июлем прошлого года – ИФ).

В январе-июле 2019 года турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,4% - до 1 млн 777,4 тыс. человек.

По итогам 2018 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 278,4 млн манатов, что на 25% больше чем в 2017 году.

Б.Рустамбеков