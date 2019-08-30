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Дальнее зарубежье 30.08.2019 19:02

ЕС призывает к сотрудничеству в Арктике

Арктический регион должен остаться зоной международного сотрудничества, заявила в пятницу на пресс-конференции в Хельсинки глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Европейский союз приложит еще больше усилий для того сохранить арктический регион зоной низкой напряженности, сотрудничества, и чтобы он находился вдали от геополитических проблем, связанных с обеспечением жестких мер безопасности, - заявила Могерини. - Мы считаем, что Арктика должна оставаться зоной международного сотрудничества".

Она отметила, что ЕС продолжает работу по защите окружающей среды и поддержанию устойчивого экономического развития в регионе.

В частности ранее в августе МИД Германии заявил, что арктический регион становится "все более важным для международной политики".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, АРКТИКА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]