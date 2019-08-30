Первая полноценная миссия БДИПЧ ОБСЕ будет работать на парламентских выборах в Узбекистане в декабре

На парламентские выборы в Узбекистане в декабре впервые приедет полноценная миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сообщила в пятницу пресс-служба Центризбиркома республики.
"Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) намерено впервые прислать полноценную миссию на декабрьские выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в июле Узбекистан посетила миссия БДИПЧ ОБСЕ по оценке предвыборной ситуации и процесса подготовки к выборам в парламент. Постоянный совет ОБСЕ в ближайшее время должен принять решение об отправке миссии наблюдателей за выборами.
Центризбирком отмечает, что в отличие от предыдущих парламентских выборов, в которых участвовала ограниченная миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ (около 30 человек), на предстоящих выборах в Узбекистане предполагается присутствие около 300 наблюдателей международной организации.
В составе миссии, как ожидается, будет основная группа, а также 30 долгосрочных и 250 краткосрочных наблюдателей. Долгосрочные наблюдатели будут наблюдать за различными этапами избирательного процесса, в том числе в регионах, краткосрочные будут работать в назначенном им районе в день выборов.
"Подобное осуществление полномасштабного наблюдения на грядущих выборах является гарантом свободного волеизъявления нашего народа и позволит дать объективную оценку демократичности избирательного процесса", - заявили в узбекском Центризбиркоме.
ОБСЕ впервые прислала полноценную миссию в Узбекистан в декабре 2016 года - на выборы президента страны.
На парламентских выборах в Узбекистане в декабре 2019 года пять политических партий будут бороться за 150 мест в нижней палате парламента республики.
Предыдущие выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана состоялись 21 декабря 2014 года и 4 января 2015 года (повторное голосование). Парламентарии избираются сроком на пять лет.
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