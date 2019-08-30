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СНГ 30.08.2019 18:32

Зеленский предложил сократить на треть количество депутатов украинской Рады

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить конституционный состав Верховной Рады Украины до 300 народных депутатов (по нынешнему закону их должно быть 450) и ввести пропорциональную избирательную систему.

Это предусмотрено внесенным им законопроектом о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины, который определен президентом как неотложный.

В статье 76 предлагается закрепить, что в Верховной Раде 300 насчитывается депутатов, который избираются на пять лет. При этом из статьи предложено убрать формулировку: "которые избираются на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования".

"Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины ("может быть избран гражданин Украины" в текущей редакции - ИФ), который на день выборов достиг возраста 21 год, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее пяти лет и владеет государственным языком ("и проживает в Украине в течение последних пяти лет" в нынешней редакции Конституции - ИФ)", - предлагается прописать в Основном законе.

Не может быть народным депутатом Украины (сейчас "избранным в Верховную Раду Украины" - ИФ) гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке.

В статье 77 Конституции предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов устанавливается законом.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, СОСТАВ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]