Представители Москвы и Сеула обсудят проблему КНДР

Спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун посетит на будущей неделе Россию для переговорах об урегулировании северокорейской ядерной проблемы, сообщило в пятницу агентство Ренхап.

Спецпредставитель отправится в понедельник, 2 сентября, во Владивосток для встречи с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым, отмечает агентство.

Ожидается, что южнокорейский и российский дипломаты 3 сентября обсудят нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове, включая последние ракетные пуски, осуществленные Северной Кореей, а также пути оказания содействия буксующим переговорам между Вашингтоном и Пхеньяном, говорится в сообщении.

Переговоры состоятся на полях Восточного экономического форума, который пройдет 4-6 сентября во Владивостоке.

Накануне Моргулов, находившийся в Пхеньяне с визитом 15-16 августа, сообщил "Интерфаксу", что обсудил с северокорейскими официальными лицами вопросы, связанные с безопасностью на Корейском полуострове, включая американо-южнокорейские военные учения и северокорейские пуски ракет.

"Мы, естественно, обсуждали весь комплекс проблем, связанных с безопасностью на Корейском полуострове, в том числе и военную активность, которую мы наблюдаем. В частности, я имею в виду военные учения, которые продолжались весь август, совместные учения Соединённых Штатов и Республики Корея", - сказал замминистра.

"И, конечно, в этом контексте я, находясь в Пхеньяне, говорил с нашими северокорейскими коллегами о тех ракетных пусках, которые как раз состоялись в дни, когда я там находился. Мы, естественно, выступаем за снижение уровня военной активности на Корейском полуострове, эта наша позиция тоже была доведена до северокорейских партнёров", - отметил высокопоставленный российский дипломат.