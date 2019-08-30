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Регион 30.08.2019 16:28

Предполагаемый убийца грузина в Берлине может быть сотрудником спецслужб РФ - расследование

Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине может быть сотрудником российских спецслужб, такой вывод содержится в совместном расследовании "Шпигель", "Беллингкат" и "Инсайдер".

Как сообщил журнал "Шпигель", в документах, поданных на визу, мужчина указал, что его зовут "Вадим Андреевич Соколов 49 лет из Иркутска" с пропиской в Санкт-Петербурге. "В национальном российском паспортном регистре никого с такими данными нет. Во всей России ни в паспортном банке данных, ни в базе водительских прав нет человека с такими данными - именем, датой и местом рождения", - говорится в публикации.

Кроме того, утверждают авторы, номер загранпаспорта подозреваемого "ведет к подразделению московского министерства внутренних дел, которое в прошлом уже выдавало документы военной разведке ГРУ".

Соколов прилетел в Европу через парижский аэропорт "Шарль де Голль". Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа около полудня в районе Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Подозреваемый дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УБИЙСТВО, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]