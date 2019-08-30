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СНГ 30.08.2019 19:38

Новый генпрокурор Украины хочет привлекать чиновников к ответственности раз в неделю

Новый руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил о намерении регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.

"Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы, и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко", - сказал Рябошапка в пятницу журналистам после представления в Генпрокуратуре.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим приоритетом на ближайшие годы", - добавил Рябошапка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ГЕНПРОКУРОР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]