Новый генпрокурор Украины хочет привлекать чиновников к ответственности раз в неделю

Новый руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил о намерении регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.

"Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы, и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко", - сказал Рябошапка в пятницу журналистам после представления в Генпрокуратуре.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим приоритетом на ближайшие годы", - добавил Рябошапка.