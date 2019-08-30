BTB Kapital стал инвестконсультантом АИКГФ

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) выбрал консультанта инвестиционных услуг.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, инвестконсультан выбран методом опроса предложений.
Контракт с этой целью фонд заключил с ОАО «Инвестиционная компания BTB Kapital».
Стоимость контракта – 22 тыс. манатов.
По условиям, консультант окажет инвестиционные услуги в течение одного года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 566 млн манатов.
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
По условиям, фонд может выдавать гарантии на кредиты на сумму от 30 тыс. до 3 млн манатов. При этом срок кредита не должен превышать 7 лет, льготный период по кредиту не должен быть более 2 лет.
Н.Аббасова
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