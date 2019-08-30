ЕС собирается снизить вылов большинства видов рыбы в Балтийском море

Евросоюз собирается сократить вылов большинства видов промысловой рыбы в Балтийском море, оценивая ситуацию с рыбными запасами Балтики как менее стабильную, чем предполагалось.
Европейская комиссия предложила в пятницу пакет мер на 2020 год, призванный обеспечить устойчивое рыболовство в Балтийском море. Еврокомиссия характеризует его как разумный и взвешенный.
Брюссель предложил увеличить вылов сельди в Рижском заливе и сохранить на прежнем уровне промысел лосося в Финском заливе. Предполагается сократить уловы остальных видов рыбы (сельди Центральной, Западной Балтики и Ботнического залива, камбалы, кильки, трески Восточной и Западной Балтики).
"Несмотря на усилия наших рыбаков и властей, сложилась серьезная ситуация с рыбными запасами Балтики, особенно трески в Восточной Балтике и сельди в Западной. В соответствии с научными рекомендациями мы предложить разумный пакет, чтобы со временем обеспечить устойчивое рыболовство в Балтийском море", - заявил член Еврокомиссии по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велла.
В последние годы усилиями рыбной отрасли и властей ЕС удалось улучшить состояние рыбных запасов и даже увеличить разрешенные нормы промысла. Однако недавно ученые вновь забили тревогу: ситуация оказалась менее стабильной, чем предполагалось.
Совет ЕС рассмотрит предложение Еврокомиссии, чтобы принять его 14-15 октября.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
МИД Азербайджана назвал дезинформацией сообщения о поставках израильских БПЛА для ударов по Ирану и Ираку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
"Нафтогаз Украины" в I полугодии увеличил чистую прибыль в 2,9 раза
Ситуация на рынке нефти стабильная, волатильность невысокая - Новак
Нефть ускорила снижение, Brent подешевела до $60,4 за баррель
Три самолета минувшей ночью вынужденно сели в аэропорту Волгограда, среди них рейс Баку-Москва
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-июле совершили операций посредством банковских карт почти на $428 млн
Минобразования Азербайджана закупает за 500 тыс. манатов систему виртуализации и локализацию занятий
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ BAKCELL В БАКУ ПРОЙДЕТ ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ M.A.P.
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США