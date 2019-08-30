ЕС собирается снизить вылов большинства видов рыбы в Балтийском море

Евросоюз собирается сократить вылов большинства видов промысловой рыбы в Балтийском море, оценивая ситуацию с рыбными запасами Балтики как менее стабильную, чем предполагалось.

Европейская комиссия предложила в пятницу пакет мер на 2020 год, призванный обеспечить устойчивое рыболовство в Балтийском море. Еврокомиссия характеризует его как разумный и взвешенный.

Брюссель предложил увеличить вылов сельди в Рижском заливе и сохранить на прежнем уровне промысел лосося в Финском заливе. Предполагается сократить уловы остальных видов рыбы (сельди Центральной, Западной Балтики и Ботнического залива, камбалы, кильки, трески Восточной и Западной Балтики).

"Несмотря на усилия наших рыбаков и властей, сложилась серьезная ситуация с рыбными запасами Балтики, особенно трески в Восточной Балтике и сельди в Западной. В соответствии с научными рекомендациями мы предложить разумный пакет, чтобы со временем обеспечить устойчивое рыболовство в Балтийском море", - заявил член Еврокомиссии по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велла.

В последние годы усилиями рыбной отрасли и властей ЕС удалось улучшить состояние рыбных запасов и даже увеличить разрешенные нормы промысла. Однако недавно ученые вновь забили тревогу: ситуация оказалась менее стабильной, чем предполагалось.

Совет ЕС рассмотрит предложение Еврокомиссии, чтобы принять его 14-15 октября.