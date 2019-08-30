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Дальнее зарубежье 30.08.2019 19:26

ЕС собирается снизить вылов большинства видов рыбы в Балтийском море

Евросоюз собирается сократить вылов большинства видов промысловой рыбы в Балтийском море, оценивая ситуацию с рыбными запасами Балтики как менее стабильную, чем предполагалось.

Европейская комиссия предложила в пятницу пакет мер на 2020 год, призванный обеспечить устойчивое рыболовство в Балтийском море. Еврокомиссия характеризует его как разумный и взвешенный.

Брюссель предложил увеличить вылов сельди в Рижском заливе и сохранить на прежнем уровне промысел лосося в Финском заливе. Предполагается сократить уловы остальных видов рыбы (сельди Центральной, Западной Балтики и Ботнического залива, камбалы, кильки, трески Восточной и Западной Балтики).

"Несмотря на усилия наших рыбаков и властей, сложилась серьезная ситуация с рыбными запасами Балтики, особенно трески в Восточной Балтике и сельди в Западной. В соответствии с научными рекомендациями мы предложить разумный пакет, чтобы со временем обеспечить устойчивое рыболовство в Балтийском море", - заявил член Еврокомиссии по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велла.

В последние годы усилиями рыбной отрасли и властей ЕС удалось улучшить состояние рыбных запасов и даже увеличить разрешенные нормы промысла. Однако недавно ученые вновь забили тревогу: ситуация оказалась менее стабильной, чем предполагалось.

Совет ЕС рассмотрит предложение Еврокомиссии, чтобы принять его 14-15 октября.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]