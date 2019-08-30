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Минобороны Украины будет осуществлять гражданский контроль над Генштабом - министр

Министерство обороны Украины не будет давать указания Генштабу, как осуществлять те или иные действия в военной сфере, но будет серьезно следить за выполнением планов и решений и решительно бороться с коррупцией, заявил новый министр обороны Андрей Загороднюк.

"Мы гражданские люди, и таким будет министерство, какой и является стратегия государства в этом вопросе. Я не буду рассказывать вам, как воевать. Министерство обороны никогда не будет конкурировать с Генеральным штабом. Но, как политические представители Верховного главнокомандующего, мы будем очень серьезно смотреть на то, как выполняют планы, решения, договоренности, приказы и т.д.", - сказал во время представления президентом Украины Владимиром Зеленским нового главы Минобороны в пятницу.

Загороднюк сказал, что будет внедрять гражданский контроль над Вооруженными силами, в соответствии со стандартами НАТО. "Необходим настоящий переход на стандарты НАТО. Хотя давайте отдадим должное Министерство обороны и Генеральному штабу, и всем силам обороны, чтобы большая работа была проведена по переходу к стандартам НАТО, но она только началась", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что ведомство будет "безжалостным в борьбе с коррупцией".

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, ГЕНШТАБ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]