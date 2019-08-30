Минобороны Украины будет осуществлять гражданский контроль над Генштабом - министр

Министерство обороны Украины не будет давать указания Генштабу, как осуществлять те или иные действия в военной сфере, но будет серьезно следить за выполнением планов и решений и решительно бороться с коррупцией, заявил новый министр обороны Андрей Загороднюк.
"Мы гражданские люди, и таким будет министерство, какой и является стратегия государства в этом вопросе. Я не буду рассказывать вам, как воевать. Министерство обороны никогда не будет конкурировать с Генеральным штабом. Но, как политические представители Верховного главнокомандующего, мы будем очень серьезно смотреть на то, как выполняют планы, решения, договоренности, приказы и т.д.", - сказал во время представления президентом Украины Владимиром Зеленским нового главы Минобороны в пятницу.
Загороднюк сказал, что будет внедрять гражданский контроль над Вооруженными силами, в соответствии со стандартами НАТО. "Необходим настоящий переход на стандарты НАТО. Хотя давайте отдадим должное Министерство обороны и Генеральному штабу, и всем силам обороны, чтобы большая работа была проведена по переходу к стандартам НАТО, но она только началась", - отметил он.
Министр также подчеркнул, что ведомство будет "безжалостным в борьбе с коррупцией".
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