Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в пятницу на пресс-конференции в Хельсинки выразила обеспокоенность по поводу волнений в Гонконге.
"События последних часов в Гонконге крайне тревожны. Мы ожидаем, что власти Гонконга начнут уважать свободу собраний, выражения мнения, а также право людей на мирные демонстрации", - заявила Могерини.
Ранее сообщалось, что гонконгская полиция арестовала двух активистов из гонконгской партии "Демосисто" - Джошуа Вонга и Агнес Чоу.
Как сообщалось, накануне полиция Гонконга направила гонконгскому Фронту за гражданские права человека, выступающего основным организатором акций протеста в городе, уведомление о запрете массовых выступлений, которые планируется провести в субботу.
В уведомлении отмечается, что решение о запрете акций было принято по соображениям общественной безопасности.
В качестве подтверждения опасений в уведомлении напоминается, что в ходе предыдущих демонстраций протестующие осуществляли "поджоги и возводили крупные баррикады на дорогах, использовали бутылки с зажигательными смесями, стальные шары, кирпичи, арматуру, металлические столбы, другие предметы для уничтожения общественной собственности в крупных масштабах, подрыва общественного порядка".
Фронт заявил, что решение полиции будет обжаловано.
Наблюдатели обратили внимание, что запрет на проведение акций протеста совпал с осуществленной в четверг сменой состава военного гарнизона, размещенного в Гонконге.
Пользователи социальных сетей Гонконга выкладывали многочисленные фотографии и видеоролики с тяжелой бронетехникой и автомашинами с военными, входящими в город.
В июне текущего года в Гонконге начались массовые протесты из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволили бы Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
МИД Азербайджана назвал дезинформацией сообщения о поставках израильских БПЛА для ударов по Ирану и Ираку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
"Нафтогаз Украины" в I полугодии увеличил чистую прибыль в 2,9 раза
Ситуация на рынке нефти стабильная, волатильность невысокая - Новак
Нефть ускорила снижение, Brent подешевела до $60,4 за баррель
Три самолета минувшей ночью вынужденно сели в аэропорту Волгограда, среди них рейс Баку-Москва
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-июле совершили операций посредством банковских карт почти на $428 млн
Минобразования Азербайджана закупает за 500 тыс. манатов систему виртуализации и локализацию занятий
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ BAKCELL В БАКУ ПРОЙДЕТ ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ M.A.P.
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США