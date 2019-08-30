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Дальнее зарубежье 30.08.2019 20:17

Ситуация в Гонконге "крайне тревожна" - Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в пятницу на пресс-конференции в Хельсинки выразила обеспокоенность по поводу волнений в Гонконге.

"События последних часов в Гонконге крайне тревожны. Мы ожидаем, что власти Гонконга начнут уважать свободу собраний, выражения мнения, а также право людей на мирные демонстрации", - заявила Могерини.

Ранее сообщалось, что гонконгская полиция арестовала двух активистов из гонконгской партии "Демосисто" - Джошуа Вонга и Агнес Чоу.

Как сообщалось, накануне полиция Гонконга направила гонконгскому Фронту за гражданские права человека, выступающего основным организатором акций протеста в городе, уведомление о запрете массовых выступлений, которые планируется провести в субботу.

В уведомлении отмечается, что решение о запрете акций было принято по соображениям общественной безопасности.

В качестве подтверждения опасений в уведомлении напоминается, что в ходе предыдущих демонстраций протестующие осуществляли "поджоги и возводили крупные баррикады на дорогах, использовали бутылки с зажигательными смесями, стальные шары, кирпичи, арматуру, металлические столбы, другие предметы для уничтожения общественной собственности в крупных масштабах, подрыва общественного порядка".

Фронт заявил, что решение полиции будет обжаловано.

Наблюдатели обратили внимание, что запрет на проведение акций протеста совпал с осуществленной в четверг сменой состава военного гарнизона, размещенного в Гонконге.

Пользователи социальных сетей Гонконга выкладывали многочисленные фотографии и видеоролики с тяжелой бронетехникой и автомашинами с военными, входящими в город.

В июне текущего года в Гонконге начались массовые протесты из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволили бы Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.

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Тэги: ЕС, ГОНКОНГ, СИТУАЦИЯ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]