Трейдинговое подразделение EDF впервые возглавит женщина

EDF Trading, торговую "дочку" французской энергокомпании EDF SA, впервые возглавит женщина.

Нынешний главный исполнительный директор компании Джон Риттенхаус принял решение покинуть этот пост после 11 лет работы. Его место с 1 января 2020 года займет Беатрис Бигуа, сообщается в пресс-релизе EDF Trading.

В настоящее время она является управляющим директором по работе с клиентами EDF Energy. Ранее Бигуа занимала должности главного финансового директора и исполнительного директора EDF Trading.

EDF Trading занимается торговлей газом, электроэнергией и углем. По итогам 2018 года доналоговая прибыль компании составила 633 млн евро.

EDF управляет более 70 ядерными реакторами и входит в число крупнейших в мире операторов АЭС. Кроме того, EDF принадлежат пакеты акций генерирующих компаний во многих странах Европы, в США, Бразилии, Чили, Мексике, Китае, Индии, Марокко.