Трейдинговое подразделение EDF впервые возглавит женщина

EDF Trading, торговую "дочку" французской энергокомпании EDF SA, впервые возглавит женщина.
Нынешний главный исполнительный директор компании Джон Риттенхаус принял решение покинуть этот пост после 11 лет работы. Его место с 1 января 2020 года займет Беатрис Бигуа, сообщается в пресс-релизе EDF Trading.
В настоящее время она является управляющим директором по работе с клиентами EDF Energy. Ранее Бигуа занимала должности главного финансового директора и исполнительного директора EDF Trading.
EDF Trading занимается торговлей газом, электроэнергией и углем. По итогам 2018 года доналоговая прибыль компании составила 633 млн евро.
EDF управляет более 70 ядерными реакторами и входит в число крупнейших в мире операторов АЭС. Кроме того, EDF принадлежат пакеты акций генерирующих компаний во многих странах Европы, в США, Бразилии, Чили, Мексике, Китае, Индии, Марокко.
МИД Азербайджана назвал дезинформацией сообщения о поставках израильских БПЛА для ударов по Ирану и Ираку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Армения готовят новую министерскую встречу по Карабаху
Россия в августе сократит добычу нефти меньше плана, но будет стремиться к 100% исполнению сделки ОПЕК+ в будущем - Новак
Банки в Азербайджане за 7 месяцев увеличили активы на 2%, чистую прибыль – в 12,6 раза
Белоруссия разработала альтернативные схемы импорта нефти, но продолжит закупки в РФ
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-июле совершили операций посредством банковских карт почти на $428 млн
Минобразования Азербайджана закупает за 500 тыс. манатов систему виртуализации и локализацию занятий
«Карабах» в Лиге Европы сыграет с командами из Испании, Кипра и Люксембурга
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ BAKCELL В БАКУ ПРОЙДЕТ ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ M.A.P.
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США