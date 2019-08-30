Доклад по Коми указывает на предвзятое отношение к президенту США и его сторонникам, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что доклад минюста по экс-главе ФБР Джеймсу Коми показывает негативное отношение к нему, а также к его сторонникам.
"Чудовищный доклад генерального инспектора по Джеймсу Коми явно показывает, как нечестно относились ко мне, а также к десяткам миллионов прекрасных людей, поддерживающих меня", - написал Трамп в твиттере.
Накануне в минюсте США заявили, что экс-глава ФБР Джеймс Коми нарушил правила ведомства, разгласив через СМИ секретные данные о Трампе. В докладе генерального инспектора минюста США отмечается, что Коми передал содержащие секретную информацию служебные данные другу, которому поручил поделиться этими материалами с журналистом.
Речь идет о записках, сделанных Коми в ходе его личных разговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, в минюсте заявили, что экс-глава ФБР не проинформировал после ухода из ведомства о том, что у него дома в сейфе остались некоторые служебные документы.
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