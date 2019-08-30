Коми нечестно относился к президенту США и его сторонникам - Трамп о докладе минюста по экс-главе ФБР

Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад минюста по бывшему главе ФБР Джеймсу Коми показывает негативное отношение этого человека к президенту и его сторонникам.

"Чудовищный доклад генерального инспектора по Джеймсу Коми явно показывает, сколь нечестным было отношение ко мне, а также к десяткам миллионов прекрасных людей, поддерживающих меня", - написал Трамп в твиттере в пятницу.

Накануне в минюсте США заявили, что экс-глава ФБР Джеймс Коми нарушил правила ведомства, разгласив через СМИ секретные данные о Трампе. В докладе генерального инспектора минюста США отмечается, что Коми передал содержащие секретную информацию служебные данные другу, которому поручил поделиться этими материалами с журналистом.

Речь идет о записках, сделанных Коми в ходе его личных разговоров с Трампом.

Кроме того, в минюсте заявили, что экс-глава ФБР не проинформировал после ухода из ведомства о том, что у него дома в сейфе остались некоторые служебные документы.