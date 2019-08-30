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Коми нечестно относился к президенту США и его сторонникам - Трамп о докладе минюста по экс-главе ФБР

Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад минюста по бывшему главе ФБР Джеймсу Коми показывает негативное отношение этого человека к президенту и его сторонникам.

"Чудовищный доклад генерального инспектора по Джеймсу Коми явно показывает, сколь нечестным было отношение ко мне, а также к десяткам миллионов прекрасных людей, поддерживающих меня", - написал Трамп в твиттере в пятницу.

Накануне в минюсте США заявили, что экс-глава ФБР Джеймс Коми нарушил правила ведомства, разгласив через СМИ секретные данные о Трампе. В докладе генерального инспектора минюста США отмечается, что Коми передал содержащие секретную информацию служебные данные другу, которому поручил поделиться этими материалами с журналистом.

Речь идет о записках, сделанных Коми в ходе его личных разговоров с Трампом.

Кроме того, в минюсте заявили, что экс-глава ФБР не проинформировал после ухода из ведомства о том, что у него дома в сейфе остались некоторые служебные документы.

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Тэги: США, КОМИ, ТРАМП, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]