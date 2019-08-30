Официальный визит Путина в Монголию состоится 3 сентября - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, где проведёт переговоры с лидером страны Халтмаагийном Баттулгой и примет участие в праздновании юбилея победы на Халхин-Голе, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Визит нашего президента в Монголию - 3 сентября. Визит посвящён участию в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в боях на реке Халхин-Гол", - сказал Ушаков журналистам на брифинге.
Он подчеркнул, что визит носит официальный характер.
По словам Ушакова, сначала состоятся российской-монгольские переговоры в узком составе, затем к лидерам присоединятся участники делегаций.
В состав российской делегации войдут глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Гордеев, министр энергетики Александр Новак, замминистра обороны Александр Фомин и несколько других чиновников. Глава РЖД Олег Белозеров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Роснефти" Игорь Сечин и другие руководители российских бизнес-структур также примут участие в переговорах.
Ушаков рассказал, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы двустороннего, а также политического, торгово-экономического, военно-технического сотрудничества. Кроме того, состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
"Что касается международных вопросов, то будет обсуждаться взаимодействие в тройке - Россия, Китай, Монголия, а также перспективы координации в рамках Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Ушаков.
Он заметил, что Монголия рассматривает возможность присоединения к ШОС. "Наше отношение к этому весьма позитивное", - сказал Ушаков.
По итогам переговоров состоится подписание лидерами нового межгосударственного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
Кроме того, подготовлен солидный пакет межправительственных, межведомственных документов и коммерческих контрактов. По словам помощника президента, в настоящее время 11 документов в той или иной степени готовы к подписанию.
Ушаков заметил, что эти документы помогут стимулировать взаимодействие России и Монголии в торгово-экономической сфере, сфере инвестиций, пограничного и таможенного сотрудничества.
Он рассказал, что сохраняются и традиции военного сотрудничества России и Монголии. "В августе текущего года в Монголии успешно прошли ежегодные совместные учения "Селенга - 2019", они проводятся с 2008 года", - отметил Ушаков.
Он рассказал, что Путин и Баттулга также вместе примут участие в церемонии возложения венков советскому полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе. После этого состоится торжественный приём по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе. Как ожидается, на этом мероприятии выступят оба лидера.
"Программой визита предусмотрены отдельные беседы нашего президента с председателем великого государственного Хурала Монголии и премьер-министром", - сказал Ушаков.
Он рассказал, что президенту Монголии направлялось приглашение в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Рассчитываем, что монгольский президент подтвердит в самое ближайшее время, может быть, в ходе визита своё согласие на приезд в Москву", - сказал он.
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