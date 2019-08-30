ЕС отправит группу экспертов в Боливию для помощи в тушении лесных пожаров

Евросоюз задействовал свой Механизм гражданской защиты в тушении лесных пожаров в Боливии.

"В ответ на просьбу Боливии о помощи 29 августа 2019 года ЕС задействовал Механизм гражданской защиты, чтобы помочь остановить распространение лесных пожаров в регионе Чикитания", - говорится в коммюнике Еврокомиссии, распространенном в пятницу.

В нем отмечается, что в качестве первой и немедленной меры Брюссель отправляет группу экспертов из стран-членов союза, которая будет развернута в пострадавших районах.

"ЕС солидарен с Боливией и всеми странами региона, пострадавшими от этих разрушительных пожаров, - заявил в этой связи комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисами Кристос Стилианидес. - Пожары в регионе Амазонки показывают, что изменение климата усилило угрозу стихийных бедствий во всем мире. У нас общая обязанность работать вместе для защиты окружающей среды ".

Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС круглосуточно находится в тесном контакте с боливийскими властями для мониторинга ситуации и направления новой помощи ЕС. Кроме того, чрезвычайная спутниковая служба ЕС "Коперник" предоставляет карты районов, подверженных лесным пожарам.