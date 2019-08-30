Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8777 RUR   0.0255 GBR   2.0712 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.08.2019 21:03

ЕС отправит группу экспертов в Боливию для помощи в тушении лесных пожаров

Евросоюз задействовал свой Механизм гражданской защиты в тушении лесных пожаров в Боливии.

"В ответ на просьбу Боливии о помощи 29 августа 2019 года ЕС задействовал Механизм гражданской защиты, чтобы помочь остановить распространение лесных пожаров в регионе Чикитания", - говорится в коммюнике Еврокомиссии, распространенном в пятницу.

В нем отмечается, что в качестве первой и немедленной меры Брюссель отправляет группу экспертов из стран-членов союза, которая будет развернута в пострадавших районах.

"ЕС солидарен с Боливией и всеми странами региона, пострадавшими от этих разрушительных пожаров, - заявил в этой связи комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисами Кристос Стилианидес. - Пожары в регионе Амазонки показывают, что изменение климата усилило угрозу стихийных бедствий во всем мире. У нас общая обязанность работать вместе для защиты окружающей среды ".

Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС круглосуточно находится в тесном контакте с боливийскими властями для мониторинга ситуации и направления новой помощи ЕС. Кроме того, чрезвычайная спутниковая служба ЕС "Коперник" предоставляет карты районов, подверженных лесным пожарам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БОЛИВИЯ, ЛЕС, ПОЖАРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]