Русснефть будет направлять на дивиденды как минимум $60 млн, они могут расти до $110 млн при хороших ценах на нефть

Новая дивидендная политика "Русснефти" предполагает минимальный уровень годовых дивидендов на привилегированные акции в $60 млн, но они могут быть выше в зависимости от динамики роста мировых цен на нефть, сообщил директор департамента корпоративных финансов компании Владимир Коротин.
"Компания повышает размер минимальных выплат по "префам" до $60 млн. При этом выплата может быть выше и зависит от среднегодовой цены Brent. Каждые $5 роста цены Brent увеличивают размер дивидендов на $10 млн", - сказал Коротин в ходе телеконференции для инвесторов.
В презентации "Русснефти" для инвесторов говорится, что при цене на нефть в $65/барр, дивиденды могут составить $70 млн, при цене в $70/барр. - 80 млн, $75/барр. - $90 млн, $80/барр. - $100 млн и при $85/барр. - $110 млн.
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