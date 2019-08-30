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ТЭК 30.08.2019 17:45

Русснефть будет направлять на дивиденды как минимум $60 млн, они могут расти до $110 млн при хороших ценах на нефть

Новая дивидендная политика "Русснефти" предполагает минимальный уровень годовых дивидендов на привилегированные акции в $60 млн, но они могут быть выше в зависимости от динамики роста мировых цен на нефть, сообщил директор департамента корпоративных финансов компании Владимир Коротин.

"Компания повышает размер минимальных выплат по "префам" до $60 млн. При этом выплата может быть выше и зависит от среднегодовой цены Brent. Каждые $5 роста цены Brent увеличивают размер дивидендов на $10 млн", - сказал Коротин в ходе телеконференции для инвесторов.

В презентации "Русснефти" для инвесторов говорится, что при цене на нефть в $65/барр, дивиденды могут составить $70 млн, при цене в $70/барр. - 80 млн, $75/барр. - $90 млн, $80/барр. - $100 млн и при $85/барр. - $110 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РУССНЕФТЬ, ДИВИДЕНДЫ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]