В Тегеране запустят основную часть 7-й линии метро к марту 2020 года

Основная часть седьмой линии метрополитена Тегерана будет введена в эксплуатацию до конца текущего года по местному календарю (март 2020 года), заявил мэр города Пируз Ханачи.
"Из всех 25 станций, запланированных для седьмой линии, 16 будут предоставлять услуги населению через шесть месяцев", - сказал он.
Ранее на этой неделе состоялся официальный пуск двух станций в восточной части этой линии - Basij и Mohammadiyeh, сообщает Financial Tribune. Перегон между ними составляет 8,5 км, на нем планируется построить еще несколько станций.
Станция Mohammadiyeh была открыта в 2001 году на первой линии метро (проходит с севера на юг города) и носила название Molavi. Теперь она станет пересадочной, пишет издание Living in Tehran.
В настоящее время работают уже 10 станций седьмой ветки. Полностью строительство линии планируется завершить до конца следующего года по местному календарю (март 2021 года).
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