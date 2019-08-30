Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8777 RUR   0.0255 GBR   2.0712 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.08.2019 21:18

Во Франции прогнозируют спад производства вина в 2019 году из-за неблагоприятной погоды

Служба статистики и прогнозов министерства сельского хозяйства и продовольствия Франции Agreste опубликовала свою августовскую оценку производства вина в стране в 2019 году.

Согласно расчетам Agreste, в этом году во Франции будет произведено 43,4 млн гектолитров вина, что на 12% ниже уровня 2018 года и на 4% ниже среднего показателя последних пяти лет.

Названная цифра приближается к нижней отметке предыдущего, июльского, прогноза, по которому в 2019 году во Франции ожидалось производство в 42,8 - 46,4 млн гектолитров.

Эксперты указывают на главную причину снижения производства - неблагоприятные климатические условия. При этом самый низкий за последние годы объем в 36,7 млн гектолитров 2017 года, причиненный заморозками, на этот раз виноделам не угрожает.

В прогнозе условия производства на виноградниках в 2019 году описаны следующим образом: "Заморозки местами весной, сильная жара и град летом - все это вместе содействовало снижению потенциала производства".

То есть, в отличие от 2017 года, в нынешнем году роль сыграли умножение и диверсификация метеорологических явлений, негативных для винограда.

Анализ Agreste был тем более сложен, отмечают специалисты, что виноградники в стране подвергались неодинаковым природным факторам. Единственное явление, распространившееся в этом году на все винодельческие хозяйства практически без исключения, - жара.

Вместе с тем, благодаря редкой жаре, в 2019 году удалось ограничить распространение типичных для виноградных лоз заболеваний и нагнать созревание там, где случились задержки, сообщают эксперты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОГОДА, ВИНО, ПРОИЗВОДСТВО


Похожие новости


Непогода во Франции не воспрепятствует футбольному чемпионату - синоптики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]