Во Франции прогнозируют спад производства вина в 2019 году из-за неблагоприятной погоды

Служба статистики и прогнозов министерства сельского хозяйства и продовольствия Франции Agreste опубликовала свою августовскую оценку производства вина в стране в 2019 году.
Согласно расчетам Agreste, в этом году во Франции будет произведено 43,4 млн гектолитров вина, что на 12% ниже уровня 2018 года и на 4% ниже среднего показателя последних пяти лет.
Названная цифра приближается к нижней отметке предыдущего, июльского, прогноза, по которому в 2019 году во Франции ожидалось производство в 42,8 - 46,4 млн гектолитров.
Эксперты указывают на главную причину снижения производства - неблагоприятные климатические условия. При этом самый низкий за последние годы объем в 36,7 млн гектолитров 2017 года, причиненный заморозками, на этот раз виноделам не угрожает.
В прогнозе условия производства на виноградниках в 2019 году описаны следующим образом: "Заморозки местами весной, сильная жара и град летом - все это вместе содействовало снижению потенциала производства".
То есть, в отличие от 2017 года, в нынешнем году роль сыграли умножение и диверсификация метеорологических явлений, негативных для винограда.
Анализ Agreste был тем более сложен, отмечают специалисты, что виноградники в стране подвергались неодинаковым природным факторам. Единственное явление, распространившееся в этом году на все винодельческие хозяйства практически без исключения, - жара.
Вместе с тем, благодаря редкой жаре, в 2019 году удалось ограничить распространение типичных для виноградных лоз заболеваний и нагнать созревание там, где случились задержки, сообщают эксперты.
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