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Регион 30.08.2019 17:57

Второй Каспийский экономический форум пройдет в 2021 г. в Астрахани

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что проведение второго Каспийского экономического форума в России будет способствовать расширению сотрудничества РФ с прикаспийскими государствами.

"Проведение этой международной конференции в нашей стране будет способствовать расширению нашего сотрудничества с прикаспийскими государствами во всех областях - от экологии до образования", - заявил Медведев на совещании по вопросам очистки Волги в пятницу в Астрахани.

Глава правительства напомнил, что первый Каспийский экономический форум прошел 12 августа.

"Мы обсуждали с партнерами по "каспийской пятерке" перспективы экономического сотрудничества в бассейне Волги, экологическую ситуацию и, конечно, совместные проекты, - сказал он. - Наша инициатива - провести второй Каспийский экономический форум 2021 года в России - встретил поддержку, пройдет он именно здесь, в Астрахани".

Медведев сообщил, что уже подписал распоряжение о создании оргкомитета этого форума.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, КАСПИЙ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]