Банки в Азербайджане за 7 месяцев увеличили активы на 2%, чистую прибыль – в 12,6 раза

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 июля 2019 года составляют 30 млрд 90 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2019 года активы банков в Азербайджане составляли 29 млрд 502,4 млн манатов. Таким образом, за январь-июль 2019 года активы банков увеличились на 2%.

Кредитный портфель банков на конец отчетного периода составляет 13 млрд 342,3 млн манатов (рост в январе-июле на 5,7% - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 июля 2019 года составляет 4 млрд 583 млн манатов (рост на 12,6% - ИФ).

Обязательства банков на начало августа равны 25 млрд 507 млн манатов (рост на 0,3%). В том числе обязательства перед Центральным банком составили 160,7 млн манатов (спад в 2,4 раза).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-июле 2019 года составила 406,2 млн манатов, что в 12,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В январе-июле 2019 года процентные доходы банков составили 1 млрд 94,6 млн манатов (рост на 10,7% по сравнению с январем-июлем 2018г - ИФ), в том числе 783,5 млн манатов по выданным кредитам (рост на 14,2%).

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 403,2 млн манатов (рост на 36,1%).

Процентные расходы банков в отчетный период составили 311,2 млн манатов (спад на 10,6%), в том числе по депозитам – 210 млн манатов (спад на 5,2%).

Непроцентные расходы банков составили 646,8 млн манатов (рост на 13,6%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-июля 2019 года составила 472,4 млн манатов (рост на 28,6%). При этом на формирование резервов банки в отчетном периоде направили 49,7 млн манатов (в январе-июле 2018 года на эти цели было направлено 317,5 млн манатов).

В результате суммарная доналоговая прибыль банков на 31 июля 2019 года оценивается в 444,1 млн манатов (рост в 8,8 раза по сравнению с показателем 7 месяцев 2018 года – ИФ), выплаты по налогу на прибыль в январе-июле текущего года составили 37,9 млн манатов (рост в 2,1 раза).

На 31 июля 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 30 банков, в том числе в 14 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец июля банки имеют 514 филиалов и 128 отделений.

В банковском секторе Азербайджана работают 18,434 тыс. человека (рост по сравнению с показателем на конец 2018г на 5,9%).

А.Мамедов