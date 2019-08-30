Россия в августе сократит добычу нефти меньше плана, но будет стремиться к 100% исполнению сделки ОПЕК+ в будущем - Новак

Россия в августе сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала, сообщил журналиста глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Тем, не менее, Россия останется приверженцем 100% исполнения сделки ОПЕК+ в дальнейшем, заверил он. "По месяцу у нас будет чуть меньше сокращение, чем по плану, учитывая, что мы предыдущие месяцы перевыполняли", - сказал он.

"Мы стремимся к 100% исполнению, но будет скорее всего чуть меньше, динамика такая складывается. Хотя конец месяца, мы именно в эти последние дни перевыполняем", - добавил он.

Согласно договоренностям ОПЕК+, Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тыс. баррелей в сутки, до 11,17 млн б/с и сохранять этот уровень в течение действия соглашения. В мае-июле из-за остановки экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба" Россия сократила добычу нефти до 11,1-11,14 млн б/с, перевыполнив сделку ОПЕК+ примерно на 30%. В августе Россия увеличила добычу нефти до 11,3 млн б/с, недовыполнив сделку на 56%.