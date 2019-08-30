Ситуация на рынке нефти стабильная, волатильность невысокая - Новак

Министр энергетики России Александр Новак считает, что текущая ситуация на рынке нефти является вполне стабильной, а волатильность цен на нефть не высокая.
"Мне кажется, ситуация более-менее стабильная, волатильность невысокая", - сказал он.
Небольшое снижение прогнозного уровня цены на нефть Urals в 2019 году с $63,4 до $62,2, которое допустило Минэкономразвития, является нормальным, заверил министр. "Прогнозы они всегда корректируются, я ничего не вижу здесь сверхъестественного", - сказал Новак.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 12 сентября в Абу-Даби будет обсуждать складывающуюся ситуацию на рынке нефти и прогнозы ее цены. "Это мониторинговых комитет, который будет на полях мирового энергетического конгресса. Мы посмотрим, как складывается ситуация за 3 месяца, какие прогнозы, будет традиционная встреча с традиционным обсуждением ситуации по исполнению соглашения и ситуации на рынке", - сказал Новак.
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