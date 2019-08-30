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ТЭК 30.08.2019 21:34

Ситуация на рынке нефти стабильная, волатильность невысокая - Новак

Министр энергетики России Александр Новак считает, что текущая ситуация на рынке нефти является вполне стабильной, а волатильность цен на нефть не высокая.

"Мне кажется, ситуация более-менее стабильная, волатильность невысокая", - сказал он.

Небольшое снижение прогнозного уровня цены на нефть Urals в 2019 году с $63,4 до $62,2, которое допустило Минэкономразвития, является нормальным, заверил министр. "Прогнозы они всегда корректируются, я ничего не вижу здесь сверхъестественного", - сказал Новак.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 12 сентября в Абу-Даби будет обсуждать складывающуюся ситуацию на рынке нефти и прогнозы ее цены. "Это мониторинговых комитет, который будет на полях мирового энергетического конгресса. Мы посмотрим, как складывается ситуация за 3 месяца, какие прогнозы, будет традиционная встреча с традиционным обсуждением ситуации по исполнению соглашения и ситуации на рынке", - сказал Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, РЫНОК, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]