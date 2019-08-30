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Регион 30.08.2019 21:51

Президент Турции считает неприемлемой ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога в пятницу заявил, что развитие событий в сирийском Идлибе вызывает у него опасения, сообщает газета "Дейли сабах".

"Ситуация в Идлибе неприемлема. Сирийские мигранты теперь двигаются на север, пытаясь попасть на территорию Турции", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.

По его словам, Анкара обсуждает сирийскую тематику как с российской, так и с американской стороной.

"Наши наблюдательные пункты 9 и 10 в Идлибе подверглись атакам. Были сделаны необходимые предупреждения", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган указал, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН в сентябре и обсудить ситуацию в Сирии.

Ранее в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получила от России гарантии безопасности наблюдательных постов, размещенных турецкой армией в Идлибе.

Идлиб - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под контролем мятежники. Правительственные войска Сирии в ходе операций против боевиков приблизились к ряду наблюдательных пунктов, созданных Турцией для мониторинга идлибской зоны деэскалации.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]