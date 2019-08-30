Президент Турции считает неприемлемой ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога в пятницу заявил, что развитие событий в сирийском Идлибе вызывает у него опасения, сообщает газета "Дейли сабах".
"Ситуация в Идлибе неприемлема. Сирийские мигранты теперь двигаются на север, пытаясь попасть на территорию Турции", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.
По его словам, Анкара обсуждает сирийскую тематику как с российской, так и с американской стороной.
"Наши наблюдательные пункты 9 и 10 в Идлибе подверглись атакам. Были сделаны необходимые предупреждения", - отметил турецкий лидер.
Эрдоган указал, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН в сентябре и обсудить ситуацию в Сирии.
Ранее в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получила от России гарантии безопасности наблюдательных постов, размещенных турецкой армией в Идлибе.
Идлиб - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под контролем мятежники. Правительственные войска Сирии в ходе операций против боевиков приблизились к ряду наблюдательных пунктов, созданных Турцией для мониторинга идлибской зоны деэскалации.
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