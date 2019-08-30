Нефть ускорила снижение, Brent подешевела до $60,4 за баррель

Нефтяной рынок усилил снижение в пятницу, но все равно завершают неделю ростом благодаря ряду позитивных факторов.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 подешевели на $0,65 (1,06%) - до $60,43 за баррель. Более активно торгуемый ноябрьский контракт упал в цене на $1,46 (2,41%) - до $59,03 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизилась на $1,51 (2,66%), до $55,2 за баррель.

С начала этой недели октябрьская Brent прибавила в цене 1,8%, WTI - 1,9%.

Как заявил в пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия в августе сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала. Вместе с тем РФ будет стремиться к 100%-ному исполнению сделки ОПЕК+ в дальнейшем, заверил министр.

Согласно договоренностям ОПЕК+, Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тыс. баррелей в сутки, до 11,17 млн б/с и сохранять этот уровень в течение действия соглашения. В мае-июле из-за остановки экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба" Россия сократила добычу нефти до 11,1-11,14 млн б/с, перевыполнив сделку ОПЕК+ примерно на 30%. В августе Россия увеличила добычу нефти до 11,3 млн б/с, недовыполнив сделку на 56%.

Эксперт Oanda Эдвард Мойя также связывает снижение цен на нефть в пятницу с тем, что инвесторы фиксируют прибыль перед длинными выходными - в понедельник биржи в США будут закрыты из-за празднования Дня труда.

Между тем конец недели стал позитивным для мировых рынков и рынка нефти в частности благодаря заявлениям официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Кроме того, Минэнерго США сообщило о падении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 10 млн баррелей, рекордными темпами с июня.