США ввели санкции против двух граждан КНР, трех судоходных компаний и одного судна из-за КНДР

США в пятницу внесли в санкционный список двух граждан КНР, три судоходные компании и одно судно из-за поставок нефтепродуктов в Северную Корею в обход резолюциям СБ ООН.

"Минфин будет осуществлять и обеспечивать действие санкций США и ООН против физических и юридических лиц, а также судов, которые занимаются незаконной перегрузкой груза с одного судна на другое", - говорится в заявлении замминистра финансов США Сигал Манделкер.

"Судоходные компании, занимающиеся торговлей с КНДР, подвергают себя значительному риску оказаться под действием санкций", - добавила она.

Попавшие в санкционные списки китайские граждане проживают на Тайване. Две из фигурирующих в "черном списке" компании являются тайваньскими, а еще одна базируется в Гонконге. В Вашингтоне полагают, что как минимум один раз эти физические и юридические лица импортировали или экспортировали товары, технологии и услуги в интересах КНДР.

В августе 2017 года СБ ООН полностью запретил экспорт из КНДР угля, железа и морепродуктов. В сентябре того же года СБ ООН принял новую резолюцию, запретившую импорт в Северную Корею из стран-членов ООН нефти и нефтепродуктов, а также экспорт из КНДР текстиля и газового конденсата.