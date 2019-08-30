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Дальнее зарубежье 30.08.2019 22:28

США ввели санкции против двух граждан КНР, трех судоходных компаний и одного судна из-за КНДР

США в пятницу внесли в санкционный список двух граждан КНР, три судоходные компании и одно судно из-за поставок нефтепродуктов в Северную Корею в обход резолюциям СБ ООН.

"Минфин будет осуществлять и обеспечивать действие санкций США и ООН против физических и юридических лиц, а также судов, которые занимаются незаконной перегрузкой груза с одного судна на другое", - говорится в заявлении замминистра финансов США Сигал Манделкер.

"Судоходные компании, занимающиеся торговлей с КНДР, подвергают себя значительному риску оказаться под действием санкций", - добавила она.

Попавшие в санкционные списки китайские граждане проживают на Тайване. Две из фигурирующих в "черном списке" компании являются тайваньскими, а еще одна базируется в Гонконге. В Вашингтоне полагают, что как минимум один раз эти физические и юридические лица импортировали или экспортировали товары, технологии и услуги в интересах КНДР.

В августе 2017 года СБ ООН полностью запретил экспорт из КНДР угля, железа и морепродуктов. В сентябре того же года СБ ООН принял новую резолюцию, запретившую импорт в Северную Корею из стран-членов ООН нефти и нефтепродуктов, а также экспорт из КНДР текстиля и газового конденсата.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, КНДР, КНР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]