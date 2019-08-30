Бортко заявил, что снимается с выборов губернатора Петербурга

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.

"Я снимаю свое имя с выборов",- сказал Бортко в рамках предвыборных дебатов в пятницу в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в "подкидного дурака". Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов. Я никогда не советовался с партией по этому поводу, не советовался с Геннадием Андреевичем Зюгановым, я боялся, что меня остановят. Я готов понести любое партийное наказание за такой самовольный поступок", - добавил он.

Он объяснил, что поводом для его решения стали планы организации экстерриториальных участков в Псковской области и невозможность препятствовать этому решению.

Бортко также подчеркнул, что ему нужна была победа на выборах, а не "как обычно, 17%".

Он добавил, что утром в субботу принесет в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию соответствующее заявление.

Бортко покинул дебаты до их окончания.