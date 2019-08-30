Ураган "Дориан" набирает силу и продолжает движение в сторону восточного побережья США, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Пока остается неясно, по какой именно территории ударит "Дориан". Однако метеорологи прогнозируют, что за выходные ураган может усилиться до предпоследней по мощности - четвертой - категории и приблизиться к Багамам и штату Флорида.

Во Флориде уже начали активно готовиться к возможному удару стихии. Местные власти раздают жителям мешки с песком для сооружения защитных сооружений от наводнений. В супермаркетах наблюдаются длинные очереди, люди активно закупаются питьевой водой, едой и предметами первой необходимости.

На заправках скопились очереди из машин. Автомобилисты заправляются и набирают дополнительные канистры с топливом. В районе мыса Канаверал на востоке Флориды возникли проблемы с нехваткой топлива.

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ранее ввел режим ЧС.

Ряд круизных компаний, в том числе американские Royal Caribbean и Carnival Cruise Lines, начали менять маршруты своих лайнеров, чтобы избежать их попадания в зону возможного удара стихии. Некоторые авиакомпании в свою очередь стали предлагать своим клиента изменить даты вылетов без взимания дополнительной платы.

По состоянию на утро пятницы, "Дориан" находился примерно в 400 км к северо-востоку от Багам. Скорость ветров достигала 110 км/ч.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил отменить планировавшийся на конец этой недели визит в Польшу в связи с приближением к американской территории мощного урагана "Дориан".

"Я хочу лично убедиться, что все ресурсы федерального правительства будут направлены на ликвидацию последствий урагана. Поэтому я решил отправить в Польшу вместо себя вице-президента Майка Пенса в конце этой недели", - сказал Трамп в ходе выступления в Белом доме.

До этого американский лидер предупредил жителей Флориды о том, что ураган "Дориан" может иметь разрушительные последствия.

"Это будет очень серьезный ураган, возможно, один из самых серьезных!" - написал Трамп в своем твиттере.