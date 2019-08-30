Ураган "Дориан" набирает силу и продолжает движение в сторону восточного побережья США, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Пока остается неясно, по какой именно территории ударит "Дориан". Однако метеорологи прогнозируют, что за выходные ураган может усилиться до предпоследней по мощности - четвертой - категории и приблизиться к Багамам и штату Флорида.
Во Флориде уже начали активно готовиться к возможному удару стихии. Местные власти раздают жителям мешки с песком для сооружения защитных сооружений от наводнений. В супермаркетах наблюдаются длинные очереди, люди активно закупаются питьевой водой, едой и предметами первой необходимости.
На заправках скопились очереди из машин. Автомобилисты заправляются и набирают дополнительные канистры с топливом. В районе мыса Канаверал на востоке Флориды возникли проблемы с нехваткой топлива.
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ранее ввел режим ЧС.
Ряд круизных компаний, в том числе американские Royal Caribbean и Carnival Cruise Lines, начали менять маршруты своих лайнеров, чтобы избежать их попадания в зону возможного удара стихии. Некоторые авиакомпании в свою очередь стали предлагать своим клиента изменить даты вылетов без взимания дополнительной платы.
По состоянию на утро пятницы, "Дориан" находился примерно в 400 км к северо-востоку от Багам. Скорость ветров достигала 110 км/ч.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил отменить планировавшийся на конец этой недели визит в Польшу в связи с приближением к американской территории мощного урагана "Дориан".
"Я хочу лично убедиться, что все ресурсы федерального правительства будут направлены на ликвидацию последствий урагана. Поэтому я решил отправить в Польшу вместо себя вице-президента Майка Пенса в конце этой недели", - сказал Трамп в ходе выступления в Белом доме.
До этого американский лидер предупредил жителей Флориды о том, что ураган "Дориан" может иметь разрушительные последствия.
"Это будет очень серьезный ураган, возможно, один из самых серьезных!" - написал Трамп в своем твиттере.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
МИД Азербайджана назвал дезинформацией сообщения о поставках израильских БПЛА для ударов по Ирану и Ираку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
"Нафтогаз Украины" в I полугодии увеличил чистую прибыль в 2,9 раза
Ситуация на рынке нефти стабильная, волатильность невысокая - Новак
Нефть ускорила снижение, Brent подешевела до $60,4 за баррель
Три самолета минувшей ночью вынужденно сели в аэропорту Волгограда, среди них рейс Баку-Москва
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-июле совершили операций посредством банковских карт почти на $428 млн
Минобразования Азербайджана закупает за 500 тыс. манатов систему виртуализации и локализацию занятий
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ BAKCELL В БАКУ ПРОЙДЕТ ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ M.A.P.
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США