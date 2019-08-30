"Нафтогаз Украины" в I полугодии увеличил чистую прибыль в 2,9 раза

НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в январе-июне 2019 года увеличила чистую прибыль в 2,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года - до 20,577 млрд гривен.
Согласно отчетности "Нафтогаза" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, доход от реализации снизился на 4,3% - до 88,049 млрд грн., валовая прибыль - на 15,4%, до 27,514 млрд грн.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
Официальный курс на 30 августа - 25,23 грн./$1.
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