"Нафтогаз Украины" в I полугодии увеличил чистую прибыль в 2,9 раза

НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в январе-июне 2019 года увеличила чистую прибыль в 2,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года - до 20,577 млрд гривен.

Согласно отчетности "Нафтогаза" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, доход от реализации снизился на 4,3% - до 88,049 млрд грн., валовая прибыль - на 15,4%, до 27,514 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Официальный курс на 30 августа - 25,23 грн./$1.