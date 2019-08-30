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ТЭК 30.08.2019 23:31

"Нафтогаз Украины" в I полугодии увеличил чистую прибыль в 2,9 раза

НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в январе-июне 2019 года увеличила чистую прибыль в 2,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года - до 20,577 млрд гривен.

Согласно отчетности "Нафтогаза" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, доход от реализации снизился на 4,3% - до 88,049 млрд грн., валовая прибыль - на 15,4%, до 27,514 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Официальный курс на 30 августа - 25,23 грн./$1.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НАФТОГАЗ, ФИНИТОГИ, ПОЛУГОДИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]