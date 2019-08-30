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Регион 30.08.2019 23:54

Главы МИД РФ и Катара обсудили двустороннее сотрудничество и урегулирование ситуации в Сирии и Афганистане

Обстановку в Сирии и Афганистане, а также актуальные вопросы российско-катарской повестки дня обсудили по телефону глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель председателя совета министров, глава МИД государства Катар Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Катара предметно обсудили ряд актуальных вопросов российско-катарской повестки дня в развитие договоренностей, достигнутых ранее в ходе переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и эмира Катара Тамима Аль Тани", - сообщает в пятницу сайт российского внешнеполитического ведомства.

Министры также обменялись мнениями по вопросам содействия урегулированию в Афганистане и Сирии, отмечают на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, КАТАР, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]