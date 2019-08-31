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Дальнее зарубежье 31.08.2019 09:20

Иранский танкер Adrian Darya 1 вопреки заверениям Тегерана направляется в Сирию - Помпео

Освобождённый властями Гибралтара иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1 направляется в сирийский порт, несмотря на обещание Тегерана не делать этого, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"У нас есть информация из достойных доверия источников, что танкер следует в Тартус (Сирия). Я надеюсь, что он изменит курс. Верить Зарифу (главе МИД Ирана - ИФ) было большой ошибкой", - написал он в твиттере.

Танкер в настоящее время находится в Средиземном море. Его задержали ранее этим детом в Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Затем танкер отпустили, когда Тегеран письменно пообещал, что нефть с этого судна не будет доставлена в Сирию.

Ранее в субботу Минфин США объявил, что вводит санкции против Adrian Darya 1 и его капитана.

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Тэги: США, ИРАН, ТАНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]