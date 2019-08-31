Иранский танкер Adrian Darya 1 вопреки заверениям Тегерана направляется в Сирию - Помпео

Освобождённый властями Гибралтара иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1 направляется в сирийский порт, несмотря на обещание Тегерана не делать этого, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"У нас есть информация из достойных доверия источников, что танкер следует в Тартус (Сирия). Я надеюсь, что он изменит курс. Верить Зарифу (главе МИД Ирана - ИФ) было большой ошибкой", - написал он в твиттере.
Танкер в настоящее время находится в Средиземном море. Его задержали ранее этим детом в Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Затем танкер отпустили, когда Тегеран письменно пообещал, что нефть с этого судна не будет доставлена в Сирию.
Ранее в субботу Минфин США объявил, что вводит санкции против Adrian Darya 1 и его капитана.
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