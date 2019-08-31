Запасы низкообогащённого урана в Иране по-прежнему превышают объемы, разрешённые СВПД - МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по-прежнему фиксирует нарушение Ираном параметров, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает агентство Associated Press.
По данным агентства AP, которое ознакомилось с конфиденциальным докладом экспертов МАГАТЭ для членов организации, запасы низкообогащённого урана в Иране по-прежнему превышают объемы, установленные соглашением. Ранее в этом году МАГАТЭ уже фиксировало превышение максимально допустимого уровня запасов такого урана в Иране.
Кроме того, согласно данным МАГАТЭ, Иран продолжает обогащение урана до 4,5%, тогда как СВПД разрешает лишь до 3,67%.
Вместе с тем, в докладе отмечается, что иранские власти продолжают допускать инспекторов МАГАТЭ к наблюдению за своими ядерными объектами и что Тегеран все еще придерживается ограничений, предусмотренных СВПД относительно запасов тяжелой воды.
В Тегеране ранее начали сокращать обязательства в рамках СВПД в ответ на выход США из этого соглашения. В прошлом месяце в МАГАТЭ также подтвердили, что Иран своими запасами низкообогащённого урана нарушает условия СВПД.
20 августа глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что следующий этап отказа от обязательств по СВПД последует через несколько недель.
В мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). США также восстановили жесткие санкции против Ирана, и с тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.
В ответ на санкции США в Тегеране объявили, что иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов.
7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%. 7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.
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