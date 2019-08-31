Три самолета минувшей ночью вынужденно сели в аэропорту Волгограда, среди них рейс Баку-Москва

Трем самолетам пришлось совершать экстренные посадки в аэропорту Волгограда за несколько часов, сообщили журналистам в администрации региона в субботу.
"В 23:10 по местному времени 30 августа в аэропорту Волгограда вынужденную посадку совершил рейс "Красноярск-Симферополь" из-за ухудшения самочувствия пассажира - 35-летней женщины", - сказал представитель администрации.
По его словам, женщина была обследована медиками и отправлена на амбулаторное лечение.
"Около 2:00 31 августа в воздушной гавани запросил экстренную посадку самолет рейса "Грозный-Внуково", на борту которого было 137 пассажиров". К месту были направлены бригады скорой медицинской помощи, отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что вынужденную посадку воздушное борт совершил по причине падения жидкости гидросистемы. Никто не пострадал.
Еще один самолет, следовавший из Баку в Москву, экстренно сел в аэропорту Волгограда в районе 7:00 по местному времени 31 августа. Причиной стало ухудшение состояния одного из пассажиров - 62-летнего мужчины.
"Мужчина, с его слов гражданин Германии, доставлен в больницу скорой медицинской помощи №25. Он находится под наблюдением врачей", - добавил представитель администрации.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в справочной аэропорта Волгограда, в настоящее время в пункт назначения вылетел один из трех бортов, еще два ожидают вылета.
"Самолет из Красноярска уже вылетел в Симферополь. Рейсы "Грозный-Внуково" и "Баку-Москва" ожидают вылета", - сказал собеседник агентства.
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