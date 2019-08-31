Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8777 RUR   0.0255 GBR   2.0712 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.08.2019 10:42

В ФСВТС России сообщили о новых контрактах с Венесуэлой на ремонт военной техники

Россия и Венесуэла в этом году подписали новые контракты на ремонт военной техники, их реализация уже началась, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"В начале 2019 года мы с венесуэльскими партнерами подписали ряд контрактных документов на ремонт ранее поставленного российского имущества. На данном этапе российские специалисты совместно со своими венесуэльскими коллегами уже приступили к их реализации", - сказали в пресс-службе.

28 августа на авиасалоне "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил журналистам, что у России нет больших групп технических специалистов в Венесуэле.

"Там находятся техбригады от промышленности, которые занимаются обслуживанием техники. Это не огромные группы людей. Те специалисты, которые помогают в ремонте и вертолетов, и другой техники", - сказал Шугаев.

Глава ФСВТС сказал, что, в частности, Россия помогает Венесуэле поддерживать в боевой готовности системы ПВО, в том числе, "Антей-2500".

"Ведем серьёзную работу по ремонту, поставкам запчастей. С этой страной контракты действующие, мы этот процесс не останавливали и осуществляем помощь в поддержании в боевой готовности", - заявил глава ФСВТС.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле госкредит на приобретение военной техники. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.

Венесуэла, в частности, приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов Калашникова новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ВТС, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Путин отверг предположения о том, что режим Мадуро держится на "российских штыках" Россия готова содействовать диалогу между властями Венесуэлы и оппозицией - Патрушев Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн Путин распорядился поддержать газовые проекты Роснефти на шельфе Венесуэлы Трамп: Россия проинформировала о выводе большинства "своих людей" из Венесуэлы Путин заявил Помпео о недопустимости провокаций в Венесуэле гражданской войны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]