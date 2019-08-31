В ФСВТС России сообщили о новых контрактах с Венесуэлой на ремонт военной техники

Россия и Венесуэла в этом году подписали новые контракты на ремонт военной техники, их реализация уже началась, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"В начале 2019 года мы с венесуэльскими партнерами подписали ряд контрактных документов на ремонт ранее поставленного российского имущества. На данном этапе российские специалисты совместно со своими венесуэльскими коллегами уже приступили к их реализации", - сказали в пресс-службе.

28 августа на авиасалоне "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил журналистам, что у России нет больших групп технических специалистов в Венесуэле.

"Там находятся техбригады от промышленности, которые занимаются обслуживанием техники. Это не огромные группы людей. Те специалисты, которые помогают в ремонте и вертолетов, и другой техники", - сказал Шугаев.

Глава ФСВТС сказал, что, в частности, Россия помогает Венесуэле поддерживать в боевой готовности системы ПВО, в том числе, "Антей-2500".

"Ведем серьёзную работу по ремонту, поставкам запчастей. С этой страной контракты действующие, мы этот процесс не останавливали и осуществляем помощь в поддержании в боевой готовности", - заявил глава ФСВТС.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле госкредит на приобретение военной техники. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.

Венесуэла, в частности, приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов Калашникова новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.