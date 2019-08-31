Берлин, Париж и Лондон активизируют усилия по спасению СВПД - СМИ

Европейские страны - ФРГ, Франция и Британия -намерены активизировать дипломатические усилия, чтобы сохранить в силе Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, передают западные СМИ.
"Наш приоритет заключается в том, чтобы открыть окно для диалога между США и Ираном", - заявил журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам встречи со своими французским и британским коллегами, а также с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.
По его словам, эта возможность стала ощутимой после саммита глав государств G7 в Биаррице.
"Особенно после саммита G7 в Биаррице мы все придерживаемся мнения, что этот существующий сейчас импульс, готовность к диалогу у обеих сторон, должны быть использованы сейчас", - подчеркнул Маас.
Он отметил, что Франция и Британия вместе с Германией намерены продолжать обсуждение дипломатических усилий, необходимых для этого.
В преддверие встречи британский министр иностранных дел Доминик Рааб также указал на необходимость "воспользоваться импульсом положительных итогов переговоров по Ирану на G7".
"Ядерное соглашение - единственный имеющийся документ, который не позволяет Ирану получить ядерное оружие, и мы продолжим совместную работу, чтобы вдохновить Иран соблюдать это соглашение в полном объеме", - сказал он.
Он также указал на необходимость заручиться широкой международной поддержкой, чтобы устранить угрозы судоходству в Ормузском проливе.
Могерини заявила, что в Брюсселе будут поддерживать усилия ФРГ, Британии и Франции по сохранению сделки.
Встреча состоялась на полях "Гимниха" в Хельсинки.
Президент Дональд Трамп вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявив, что соглашение не в полной мере закрывает Тегерану пути к созданию ядерного оружия. Вслед за этим он возобновил санкции в отношении Ирана.
В понедельник текущей недели по итогам саммита "большой семерки" в Биаррице Трамп заявил журналистам, что был бы готов встретиться с иранским президентом при наличии подходящих условий, чтобы урегулировать разногласия по ядерному соглашению.
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