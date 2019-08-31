Взрыв на химическом заводе в Индии привел к гибели шести человек, более 40 пострадали

По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва на химическом заводе в индийском округе Дхулия (штат Махараштра), сообщает в субботу агентство ANI.
Еще не менее 43 человек получили ранения.
"Шесть человек погибли, 43 пострадали. Пострадавшие были незамедлительно направлены в близлежащие больницы", - отметили в местной полиции.
Причина взрыва на химическом заводе пока неизвестна.
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