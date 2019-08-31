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Дальнее зарубежье 31.08.2019 11:27

Взрыв на химическом заводе в Индии привел к гибели шести человек, более 40 пострадали

По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва на химическом заводе в индийском округе Дхулия (штат Махараштра), сообщает в субботу агентство ANI.

Еще не менее 43 человек получили ранения.

"Шесть человек погибли, 43 пострадали. Пострадавшие были незамедлительно направлены в близлежащие больницы", - отметили в местной полиции.

Причина взрыва на химическом заводе пока неизвестна.

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Тэги: ИНДИЯ, ЗАВОД, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]