Взрыв на химическом заводе в Индии привел к гибели шести человек, более 40 пострадали

По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва на химическом заводе в индийском округе Дхулия (штат Махараштра), сообщает в субботу агентство ANI.

Еще не менее 43 человек получили ранения.

"Шесть человек погибли, 43 пострадали. Пострадавшие были незамедлительно направлены в близлежащие больницы", - отметили в местной полиции.

Причина взрыва на химическом заводе пока неизвестна.