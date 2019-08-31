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Регион 31.08.2019 12:12

Турция остается верным союзником НАТО, несмотря на закупки у РФ С-400 - глава турецкого МИД

Приобретение Турцией у России систем ПВО С-400 не означает, что Анкара хочет отдалиться от НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Наш нестабильный регион вынуждает нас применять все необходимые меры для нашей государственной обороны. Наша закупка систем С-400 затрагивает наши потребности в противовоздушной и противоракетной обороне. Это не сказывается на нашей приверженности НАТО", - сказал министр в опубликованном в субботу интервью порталу телерадиовещания Эстонии ERR.

По его словам, обратиться к России вынудило Турцию ненадежное поведение союзников.

"Когда наши союзники представили нам свои предложения, мы поняли, что они поставили свои деловые интересы выше союзнических отношений. Предложения, которые мы получили от союзников, не отвечали нашим требованиям, затрагивающим прежде всего сроки поставок (...) Некоторые наши союзники даже не потрудились нам ответить", - сказал глава МИД.

В то же время системы С-400 отвечали наши запросам по времени поставок, совместному производству и затратности, отметил министр.

"Наше решение купить у России противовоздушные и противоракетные системы не является стратегическим изменением Турции. Наше желание выполнять свои обязательства в НАТО, в безопасность и оборону наших союзников, поддерживая с ними на эту тему тесные контакты, те же, что и прежде", - сказал министр.

При этом он подчеркнул: "Такого же поведения мы ожидаем от наших союзников и партнеров, когда речь идет о вопросах, затрагивающих государственную безопасность Турции, и (ждем) понимания в связи с этим наших реальных потребностей в безопасности".

Чавушоглу также отметил: "Несмотря на нынешние трудности, мы рассматриваем США как стратегического партнера".

"Но присутствие в США FETO (организация проживающего в США турецкого оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена - ИФ) является серьезным противоречием в наших двусторонних отношениях", - сказал он.

Касаясь недавнего визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского, глава МИД сказал: "Наша позиция в отношении Украины ясна: мы полностью поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы не признаем и не признаем незаконной аннексии Крыма".

"Хотя мы верим в ценность обретения хороших отношений с Россией, мы не колеблемся, высказывая свою позицию на темы Украины", - сказал Чавушоглу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, НАТО


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