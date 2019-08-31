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Дальнее зарубежье 31.08.2019 14:31

В центре Гонконга собрались несколько тысяч протестующих

Тысячи человек в субботу вышли на улицы Гонконга, несмотря на недавний запрет местных властей на проведение акций протеста, сообщают западные СМИ.

По данным изданий, демонстранты заблокировали транспортное движение на нескольких главных дорогах и выкрикивали антиправительственные лозунги.

В ответ на несанкционированный митинг полицейские призвали протестующих незамедлительно разойтись, а затем применили водометы и слезоточивый газ. В свою очередь, демонстранты забросали стражей порядка камнями.

Ранее сообщалось, что полиция Гонконга направила гонконгскому Фронту за гражданские права человека, выступающему основным организатором акций протеста в городе, уведомление о запрете массовых выступлений, которые планировались на субботу.

В уведомлении отмечалось, что решение о запрете акций было принято по соображениям общественной безопасности. Кроме того, в документе говорилось о том, что существуют опасения, что в ходе выступлений могут проявиться "акты насилия и другие деструктивные действия".

Протесты по выходным жители Гонконга устраивают уже 13-ю неделю подряд. Первоначально он требовали, чтобы власти Гонконга не принимали законопроект, разрешающий экстрадицию из Гонконга на территорию материкового Китая. Затем, когда власти Гонконга отказались от законопроекта, к требованиям прибавились и другие. В частности, протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]