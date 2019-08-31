Военные планы США в космосе пагубно отразятся на ядерном разоружении - дипломат РФ

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что реализация военных планов США в космосе может сделать ядерное разоружение практически невозможным.
"Президент США вчера заявил, что космос станет следующей ареной военных действий. Реализация объявленных планов создаст новую стратегическую реальность, ведущую к гонке вооружений в космосе и делающую дальнейшее ядерное разоружение, вполне вероятно, практически невозможным", - написал Ульянов в субботу в твиттере .
Космическое командование Вооруженных сил США будет играть ключевую роль в защите американских спутников от нападений, а также поможет в случае пуска в сторону США ракет, заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы должны защищать свободу эксплуатации спутников в космосе, а также уничтожать ракеты", - сказал он на церемонии учреждения космического командования.
Трамп пояснил, что создание такой командной структуры в армии означает, что теперь США считают космос отдельным потенциальным театром военных действий. Командование, по его словам, позволит противостоять странам, "которые стремятся бросить нам вызов в космосе".
"Мы должны убедиться в том, что наше доминирование в космосе никогда не будет поставлено под вопрос", - заявил президент США. Он отметил, что для этого, в частности, требуется разработка новейших и уникальных военных технологий.
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