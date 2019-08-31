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Дальнее зарубежье 31.08.2019 14:55

Военные планы США в космосе пагубно отразятся на ядерном разоружении - дипломат РФ

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что реализация военных планов США в космосе может сделать ядерное разоружение практически невозможным.

"Президент США вчера заявил, что космос станет следующей ареной военных действий. Реализация объявленных планов создаст новую стратегическую реальность, ведущую к гонке вооружений в космосе и делающую дальнейшее ядерное разоружение, вполне вероятно, практически невозможным", - написал Ульянов в субботу в твиттере .

Космическое командование Вооруженных сил США будет играть ключевую роль в защите американских спутников от нападений, а также поможет в случае пуска в сторону США ракет, заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы должны защищать свободу эксплуатации спутников в космосе, а также уничтожать ракеты", - сказал он на церемонии учреждения космического командования.

Трамп пояснил, что создание такой командной структуры в армии означает, что теперь США считают космос отдельным потенциальным театром военных действий. Командование, по его словам, позволит противостоять странам, "которые стремятся бросить нам вызов в космосе".

"Мы должны убедиться в том, что наше доминирование в космосе никогда не будет поставлено под вопрос", - заявил президент США. Он отметил, что для этого, в частности, требуется разработка новейших и уникальных военных технологий.

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Тэги: РОССИЯ, США, КОСМОС, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]